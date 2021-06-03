В днепровской больнице пациентка с раком и коронавирусом выбросилась из окна

В Днепре в 6-ой больнице пациентка, больная раком и коронавирусом, выбросилась из окна.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Сегодня, 3-го июня, в Днепре в 6-ой больнице произошел несчастный случай. Из окна палаты выбросилась 51-летняя пациентка. Последний раз ее видели живой 2-го июня в 22:00.

В 5 утра медсестра делала обход палат для проверки состояния пациентов, но женщину в постели не обнаружила. После этого она пошла искать ее в отделении, но не нашла. Вернувшись в палату и выглянув в окно, она обнаружила пациентку без признаков жизни на крыше между 2 и 3 этажом.

О трагической ситуации сразу же уведомили сына погибшей. Известно, что женщина лечилась от рака и коронавируса. Предсмертная записка найдена не была. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.