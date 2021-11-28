В ДТП под Одессой погиб 5-летний ребенок

Сегодня возле села Холмское Одесской области в результате аварии погиб 5-летний мальчик.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

ДТП произошло в 10:30 на трассе Одесса-Рени.

По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Iveco.

От травм погиб 5-летний пассажир Daewoo Lanos. Обоих водителей (34 и 40 лет) доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.