В ДТП у Білгород-Дністровському районі загинула водійка ВАЗу (фото)

Автопригода сталася вчора, 10 вересня, близько дев’ятої години вечора поблизу села Спаське.

Попередньо поліцейські встановили, що 64-річний одесит, рухаючись на вантажному автомобілі «Freightliner» у напрямку міста Ізмаїл, зіштовхнувся з легковим автомобілем «ВАЗ-2106» під керуванням 34-річної мешканки Татарбунарської ОТГ, коли та, перебуваючи попереду вантажівки в попутному напрямку, намагалася здійснити розворот.

Унаслідок ДТП кермувальниця «ВАЗу» загинула на місці. Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим.

«На місці події працювали слідчі відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції та співробітники ДСНС. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого провадження транспортні засоби помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Триває слідство», – прокоментував подію начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Віктор Дудка.

Поліцейські закликають водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Від цього залежить людське життя та здоров’я.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини