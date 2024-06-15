В ДТП у Подільському районі Одещини загинули двоє людей (фото)

Подія сталася близько опівночі в місті Ананьїв.

Слідчо-оперативною групою з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції попередньо встановлено, що 25-річний водій автомобіля BMW, рухаючись по вулиці Незалежності, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і допустив зіткнення з придорожньою електроопорою.

Унаслідок автопригоди двоє пасажирів, 21-річний чоловік та його 19-річна дружина, отримали несумісні з життям травми і загинули. Водія каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували відкритий перелом коліна та забійну рану голови.

Перевірка молодика на стан сп’яніння показала, що він п’яний.

Зараз слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб евакуйований на арештмайданчик.

Повні обставини встановлюються.

Подільське районне управління поліції в Одеській області