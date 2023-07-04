В ДТП у селищі Ратне на Волині загинули двоє людей

Автопригода трапилася учора ввечері на виїзді із селища Ратне.

Водій автомобіля «KIA», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на проїжджій частині.

У результаті ДТП 30-річний водій загинув на місці пригоди, 49-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області