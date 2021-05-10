В ДТП в Черновицкой области погибла 10-летняя девочка

В ДТП, которое сегодня произошло в Черновицкой области, погибла 10-летняя девочка, а 11-летний мальчик получил травмы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение местной полиции.

В селе Тарашаны Черновицкого района произошло опрокидывание автомобиля “Volkswagen”. Во время ДТП травмировались двое детей: девочка погибла на месте аварии, мальчика с телесными повреждениями доставили в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно правоохранители установили, что в селе Тарашаны вблизи автозаправочной станции 35-летний водитель автомобиля “Volkswagen” допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка авто. По предварительной информации, 11-летний пассажир получил травмы головы и ушибы. Медики доставили пострадавшего в больницу для оказания помощи.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и устанавливают причины аварии.