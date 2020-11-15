В этом году в Украине более 2800 человек погибли в ДТП

С начала 2020 года более 2800 граждан Украины погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.

Об этом во Всемирный день памяти жертв дорожных аварий сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

«15 ноября — Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. В Украине только за этот год на дорогах оборвалась жизнь 2 842 наших граждан. Никто из них не ожидал, что вот так судьба может измениться в одно мгновение и навсегда. Необходимо помнить о тех, чьи жизни унесли автоаварии, поддерживать тех, кто выжил, почтить память и выразить соболезнования членам их семей. Также еще раз напомнить друг другу о взаимной ответственности на дорогах», — отметили в сообщении.

Отметим, что в ООН сообщили, что в мире ежегодно в результате ДТП погибает около 1,35 млн человек, 50% всех случаев смертей приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

На днях Украину всколыхнули новости о нескольких ужасных ДТП. Так, 13 ноября в столице автомобиль службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов, двое из которых скончались.

До того, 7 ноября, в Харькове 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.