В Харькове покончил с собой известный педиатр

Прощание с многодетным отцом и руководителем медицинского центра Олегом Басилайшвили состоится сегодня на городском кладбище №13.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова мужчины Ирина Борзенко.

Напомним, трагедия в переулке Подольском произошла днем 14 сентября. Очевидцы утверждали, что харьковчанин покончил с собой. Позднее информацию о гибели мужчины подтвердили в полиции.

По данным NewsRoom, погибшим оказался известный врач Олег Басилайшвили. Он проработал педиатром более 25 лет, в том числе в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. С сентября 2019 года харьковчанин руководил собственным медицинским центром. Как утверждают близкие, ранее Олег Валентинович переболел COVID-19. Мужчина тяжело перенес вирус и лишь недавно выписался из медучреждения.

«Начав свой профессиональный путь в реанимации новорожденных, стал за эти годы одним из лучших педиатров нашего города. Всегда на связи, всегда готов успокоить взволнованную маму и помочь в борьбе с болезнью. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям», — говорится в некрологе на странице Харьковского регионального перинатального центра.