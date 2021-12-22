В Харькове трамвай на полной скорости… врезался в дерево (видео)

Авария в Харькове, по предварительным данным, произошла не из-за погодных условий.

В Харькове на ул. Молочной трамвай снесло с пути, и он на полной скорости врезался в дерево, есть пострадавшие.

По предварительным данным медиков, в ДТП в Харькове пострадали четверо пассажиров, у них диагностировали ушибы и синяки, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что полицейские сообщили о двух пострадавших.

«Предварительно известно, что прямо во время движения трамвай развернуло, на полной скорости… вагон врезался в дерево. От сильного удара вылетели стекла. На тот момент внутри было до 20 пассажиров. Скорую на место происшествия вызвали свидетели, сюда сразу приехали аж две бригады скорой», – говорится в сюжете.

«Женщине плохо было, она на последнем там сидении сидела и еще… ну, три человека – плохо было. Два парня… – одному руку порезало … о стекло, а у второго нос был разбит», – рассказала очевидица

В Харькове не было гололеда, поэтому погодные условия не рассматривают в качестве возможной причины аварии. // УНИАН