В Харькове в ДТП погибли мужчина и 15-летняя девушка

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Среди жертв несовершеннолетняя.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Авария произошла сегодня, 21 октября, около 6:40 утра вблизи развилки автодорог Киев-Харьков-Должанский и Харьков-Белгород. Произошло лобовое столкновение автомобиля «ЗАЗ» и Toyota.

«Предварительно установлено, что иномарка двигалась со стороны города Дергачи в направлении улицы Салтовское шоссе. Авто выехало на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ЗАЗ». В результате ДТП на месте погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка легковушки «ЗАЗ», — сообщили в полиции.

В автомобиле Toyota находились двое мужчин 21 и 19 лет. Они не пострадали и от госпитализации отказались.

По данному факту полиция открыла дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают тюремный срок от 5 до 10 лет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. // РБК-Украина