В Харьковской области пропала 12-летняя девочка

Девочка не появлялась дома два дня.

Эфсане Гурбаналиева может находиться в Харькове.

17 декабря около 13.00 12-летняя Эфсане Гурбаналиева ушла из дома в поселке Русская Лозовая (Дергачевский район Харьковской области). До сих пор ее местонахождение не установлено. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Приметы: на вид 14 лет, ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы по плечи, карие глаза, овальное лицо.

В день исчезновения девочка была одета в черные стрейчевые джинсы, коричневые кожаные сапоги, темно-синий пуховик с капюшоном и со светло-серой опушкой, розовую вязаную шапку с балабоном.

Как сообщили в поисковом отряде «Ангел», Эфсане может находиться в Харькове. // 2day.kh.ua