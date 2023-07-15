В Херсоні чоловік загинув, намагаючись розпиляти снаряд в гаражі

Снаряд здетонував, а чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

У Херсоні чоловік намагався самостійно розібрати боєприпас і це закінчилося для нього трагічно. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

“Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям”, – інформує Прокудін.

Голова Херсонської ОВА нагадав, що розмінування територій – це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації. Тому в разі виявлення якихось вибухонебезпечних предметів необхідно звернутися до рятувальників або поліцейських. // УНІАН