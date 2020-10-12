В Хмельницкой области в ДТП с участием прокурора погибли два человека
В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.
По предварительной информации, около 20 часов на автодороге вблизи села Гелетенци Хмельницкого района автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.
В результате столкновения водитель и пассажир Volkswagen погибли.
За рулем Toyota находился заместитель военного прокурора Западного региона. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. // УННTweet