В Хмельницкой области в ДТП с участием прокурора погибли два человека

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительной информации, около 20 часов на автодороге вблизи села Гелетенци Хмельницкого района автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате столкновения водитель и пассажир Volkswagen погибли.

За рулем Toyota находился заместитель военного прокурора Западного региона. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. // УНН