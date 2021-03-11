В Індонезії автобус зі школярами зірвався в ущелину, 27 загиблих

В аварії вижили 39 людей, їх госпіталізували.

Автобус, в якому їхали школярі й батьки, що поверталися з екскурсії, ввечері 10 березня зірвався в ущелину на індонезійському острові Ява.

Внаслідок катастрофи загинули 27 осіб, вижили — 39, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані міністерства транспорту Індонезії.

Рятувальники заявили, що водій автобуса не впорався з керуванням.

Тих, хто вижив, доправили до найближчої лікарні.

Точна причина аварії наразі не з’ясована, втім, місцева влада вказує на ознаки того, що випробування автобуса на придатність до експлуатації не відповідає сучасним вимогам.

Як повідомляє DW, на момент аварії в автобусі перебували 66 людей — група учнів ісламської школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з екскурсії до одного з місць паломництва.

Автобус рухався звивистою дорогою з поганим освітленням, коли водій втратив контроль над транспортним засобом і той впав у 20-метровий яр. Як можливу причину аварії називають відмову гальм.

Серед загиблих — переважно діти. Загинув в аварії також водій автобуса. Решта 39 пасажирів отримали травми, 13 з них перебувають у важкому стані, повідомляє інформагенція АР з посиланням на місцеву поліцію та рятувальників. Останні упродовж ночі витягували травмованих з автобуса і доправляли до найближчих лікарень. // LB.ua