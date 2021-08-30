В Италии погибла 34-летняя украинка

В итальянском городе Неаполь 34-летняя украинка, которой накануне сделали операцию, выбросилась из окна четвертого этажа.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Il Mattino.

Несколько дней назад пациентка больницы была прооперирована. Как сообщается, у женщины была катаракта. Впоследствии пациентку поместили в офтальмологическое отделение. Операция прошла успешно, женщина ни на что не жаловалась и была спокойной. Вечером она вдруг выскочила из окна четвертого этажа, что выходит на Виа Джованни Нинни, один из переулков Пигнасекки, где было обнаружено тело.

Сейчас полиция пытается найти знакомых женщины, чтобы восстановить ее клиническое прошлое в сотрудничестве с медицинскими работниками.