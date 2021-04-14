В Италии во время свадьбы утонул трехлетний ребенок из Украины
9 апреля на острове Сардиния в Италии в бассейне, в котором было менее метра воды, утонул трехлетний мальчик.
Об этом написало итальянское издание Cagliaripad.
Украинская семья с двумя детьми приехала в Италию на празднование свадьбы итальянца и гражданки Украины. Всего на торжестве было восемь человек – друзья семьи и священник.
По информации итальянских правоохранителей, ребенок находился на кухне с шестилетним братом примерно в 10 метрах от бассейна. Вероятно, мальчик остался на некоторое время без присмотра и побежал к бассейну. В нем, по данным итальянских журналистов, было 80 см воды.
Медикам не удалось реанимировать утонувшего ребенка. // Гордон
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