В Каменском в автомобиле обнаружили тела молодых супругов

В городе Каменское Днепропетровской области нашли мертвыми двух супругов.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на собственные источники.

В воскресенье, 5 декабря, в одном из гаражей кооператива «Центральный» нашли мертвыми супругов, обоим было по 19 лет. Тела молодых людей находились в салоне автомобиля «ВАЗ-2105»: парень на месте водителя, а девушка на заднем пассажирском сидении.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом от работающего двигателя автомобиля. Все детали происшествия устанавливают правоохранители.