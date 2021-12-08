В Киеве масштабный сбой транспорта – список маршрутов

Частично транспорт не едет по причине обледенения проводов

В среду, 8 декабря, в Киеве произошел массовый сбой в работе общественного транспорта. Сейчас задерживается движение нескольких маршрутов.

Об этом сообщает «Сегодня».

Проблемы с транспортом в столице

По состоянию на вечер 8 декабря задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Дегтяревская – ин-тут Газа по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Также задерживается движение трамваев №14, 18 по ул. Глубочицкая, 44 по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Кроме того, из-за обледенения проводов остановилось движение троллейбусов №22, 27, 30 на улицах Телиги и Довженко.

Задерживается движение троллейбусов №41 на ул. Святошинская – ул. Котельникова из-за падения дерева. На место направлена ответственная служба города.

Также задерживается движение троллейбусов №11,12,16,19 по ул. Еленовская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.