В Киеве мотоциклист погиб, влетев под фуру

Вечером 7 сентября в Святошинском районе произошло смертельное мото ДТП. В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте.

Предварительно известно, что водитель мотоцикла «Ямаха», двигаясь по Житомирскому шоссе, столкнулся с боковой частью полуприцепа грузовика «ДАФ». Сообщает Информатор.

Как сообщили правоохранители, в момент столкновения водитель крупногабаритного транспорта завершал маневр разворота в специально отведенном месте и дороге. Мотоциклист, который влетел в боковую часть грузовика, получил травмы несовместимые с жизнью. Ему было 38 лет.

По данному факту следователи полиции Киева начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.