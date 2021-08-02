В Киеве отбойник пронзил Volkswagen насквозь (фото)

В ночь с 1 на 2 августа на улице Сапёрно-Слободской Volkswagen влетел в отбойник. Ограждение буквально пробило автомобиль на сквозь. Мужчина, который находился за рулём, остался жив, но получил травмы, — с места аварии его забрала скорая.

Авария произошла примерно в 00:30. Автомобиль снёс порядка 50 метров отбойника, — сообщает Информатор с места происшествия. В результате аварии Volkswagen превратился в груду металла. Водитель чудом остался жив.

На место направили спасателей, но необходимости разрезать автомобиль, чтобы достать мужчину, не было. Тяжесть его травм неизвестна. Бригада ГСЧС смыла топливо с проезжей части и помогли убрать фрагменты ограждения с проезжей части.

Информацию о произошедшем передали полиции — все обстоятельства и причины ДТП выясняются.