В Киеве погиб 8-летний мальчик, выпавший из окна 21-го этажа

В Киеве, в Днепровском районе, 8-летний мальчик выпал из окна 21-го этажа и погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, информирует УНН.

Сегодня около 16.20 в столичную полицию поступила информация о падении ребенка из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и медики.

Предварительно правоохранители установили, что 8-летний мальчик проживал с родителями в этом же доме. Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства.

После проведения первоочередных следственных действий события будет дана правовая квалификация.