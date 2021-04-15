В Киеве пропал 23-летний парень (фото)

В Киеве ищут пропавшего 23-летнего Волосевича Дмитрия Андреевича. 13 апреля парень вышел из дома и не вернулся.

Парень ушел на улицу без телефона поздно ночью. С тех пор о нем нет никаких вестей. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Валентину, его маму.

Родственники уже составили заявление в полиции. Они просят всех небезразличных жителей помочь.

Приметы: на вид 20-22 года, рост 176 сантиметров. Был одет в осеннюю темно-зеленую куртку, кроссовки Skechers белого цвета и темно-серые джинсы.

Пожалуйста, присмотритесь к фото. Если вы видели парня или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по номеру (093) 784-09-03 или на линию «102». Любая информация может оказаться полезной.