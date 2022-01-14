В Киеве упавшие дерево и электроопоры разбили четыре авто: в одной из машин погиб мужчина (фото)

В пятницу, 14 января, в Киеве продолжает бушевать сильный ветер. В некоторых районах скорость достигает 25 метров в секунду. Разрушительная стихия повалила дерево и электроопоры в Святошинском районе.

Около 21:00 в Святошинском районе во дворах дома на пересечении улиц Львовской и Крамского упал дуб. Сообщает Информатор со ссылкой на местного жителя Александра Глущенко.

Также по адресу Верховинная, 35, дерево упало на автомобиль с людьми внутри. Предварительно, пострадали 3 человека. Один человек погиб.

Также от ветра упали два столба. Дерево и электроопоры разбили 4 автомобиля. Еще часть автомобилей повреждена от проводов и забора.