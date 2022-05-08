В Киеве в сгоревшем частном доме обнаружили погибшую женщину

В Подольском районе Киева в воскресенье, 8 мая, произошел пожар в частном жилом доме на улице Валковской. В огне погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС в Киеве.

«По прибытию было установлено, что горит 1-этажный частный жилой дом, с распространением огня на рядом расположенные хозяйственные постройки. Вместе с тем существовала угроза распространения пламени на рядом расположенный 2-этажный жилой дом», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, сообщение о пожаре в Подольском районе столице к ним поступило в 06:04. Уже в 6:46 пожар был локализован и в 7:01 — ликвидирован.

Во время тушения пожара спасатели нашли тело женщины. Причины пожара устанавливаются.