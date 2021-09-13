В Киеве всю неделю будут отключать воду (где и когда)

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В Киеве продолжаются плановые отключения холодного водоснабжения. Коммунальщики опубликовали новый перечень адресов с датами.

В связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов. Об этом Информатор узнал в Киевводоканале.

14 сентября с 09:00 до 22:00 в связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Набережное шоссе, 1, 11а, 11а / 2, 25, 25/1, 28;
  • ул. Набережно-Печерская дорога, 2а, 2а / 1, 2 / 1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6.

С 8:00 14 сентября до 06:00 15 сентября в связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Львовская, 25
  • ул. Кричевского, 5, 7

С 20:00 17 сентября до 10:00 18 сентября в связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Радужная, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;
  • ул. Черемухи, 16 — 98.

С 14:00 17 сентября до 03:00 18 сентября в связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Тургеневская, 26-28, 23, 26;
  • ул. Бульварно-Кудрявская, 36.
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