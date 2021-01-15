В Кривом Роге при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Кривом Роге в Днепропетровской области два человека погибли в результате пожара в собственном доме, к тушению привлекали 10 спасателей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

«15 января в 08:30 в ГСЧС поступила информация, что в 8:02 в городе Кривой Рог в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 2 человека. В 8:15 пожар локализован на площади 10 м. кв. В 08:37 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.