В Николаевском порту задержали египетских моряков с «женскими» паспортами

Морякам с проблемными документами отказали в пересечении государственной границы Украины.

Украинские пограничники обнаружили у пятерых мужчин из Египта документы, которые гласили, что они «женщины». Моряков с «женскими» паспортами в Украину так и не пустили.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Инцидент произошел в Николаевском морском порту. Пограничники обнаружили проблемные документы у нескольких десятков моряков-иностранцев.

В частности, во время проверки документов сотрудники Госпогранслужбы обнаружили признаки подделок в паспортах 30 членов экипажей иностранных судов.

При этом, в официальных бумагах пяти мужчин-граждан Египта значилось, что они женского пола.

Морякам с проблемными документами отказано в пересечении государственной границы Украины. Все они будут находиться под охраной на своих судах до выбытия из нашей страны. // УНИАН