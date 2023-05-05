В Одесі дворічний хлопчик загинув, випавши з п’ятого поверху

Дитина випала з вікна балкону квартири, розташованої на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку на проспекті Добровольського.

За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції, коли батько малюка відійшов ненадовго до кімнати, він за допомогою стільчика дістався підвіконня, сперся на москітну сітку і випав. Від отриманих травм хлопчик помер на місці.

Раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується тільки позитивно.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини трагічної події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

ГУ Національної поліції в Одеській області