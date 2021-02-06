В Одесі у BMW, який влетів у стовп, вирвало двигун. Пішоходи народилися у сорочці (відео)

Удар був такої сили, що у машини відірвався двигун і перехожих мало не перерубало капотом, який летів просто на них.

Авто після зіткнення зі стовпом вилетіло на узбіччя, а двигун загорівся.

За допомогою вогнегасників патрульні загасили палаючий BMW.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав — водієві тільки порвало куртку

На 41-річного чоловіка склали протокол за порушення ПДР. На диво, керманич був тверезим.

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