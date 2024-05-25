В Одесі у зіткненні двох «електровелосипедистів» черепно-мозкову травму отримав 14-річний хлопець

Унаслідок пригоди, що сталася вчора ввечері на Трасі здоровʼя, постраждав неповнолітній керманич двоколісника.

Попередньо правоохоронці встановили, що юнаки 14-ти та 23-х років їхали на електровелосипедах назустріч один одному. Намагаючись розминутись, не врахували дорожню обстановку і зіштовхнулись.

Унаслідок зіткнення постраждав молодший за віком велосипедист, його без свідомості «швидкою» госпіталізували до лікарні попередньо з черепно-мозковою травмою.

З другим велосипедистом все добре, він не травмувався.

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та патрульні.

Правоохоронці зʼясовують повні обставини події.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 291 Кримінального кодексу України (порушення чинних на транспорті правил).

Головне управління Національної поліції в Одеській області