В Одеському районі загинули двоє дорослих та троє дітей

41–річного чоловіка, трьох малолітніх дітей віком 5-ти, 7-ми і 9-ти років та їхню 71-річну бабусю виявили без ознак життя в оселі жінки, у дачному будинку в Надлиманському масиві.

До поліції сьогодні о п’ятій годині вечора звернувся друг родини та повідомив: чоловік із двома дівчинками й хлопчиком, над якими взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері та наступного дня перестав виходити на зв’язок.

Наразі на місці події працюють правоохоронці територіального відділу поліції. Встановлено, що обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає. Попередня причина смерті родини — удушення чадним газом від паливного генератора.

Попередньо подія кваліфікована за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Одеської області