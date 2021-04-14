В Одессе Ford с пятью людьми в салоне превратился в груду металлолома

В Одессе в ночь на 14 апреля случилось смертельное ДТП на Люстдорфской дороге.

Как сообщают в полиции, водитель Ford не справился с управлением, съехал с трассы и влетел в дерево. От удара машина опрокинулась.

Когда спасатели и полиция прибыли на место, автомобиль больше напоминал груду металла и требовал применения специнструмента для извлечения водителя и пассажиров. Номерной знак авто валялся неподалеку. Только по номеру полиция выяснила модель авто и личность владельца.

Внутри машины находилось пятеро мужчин. Один из них погиб, остальных с серьезными травмами забрала «скорая».

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»