В Одессе маршрутка сбила на переходе 5-летнего ребенка

В Одессе водитель маршрутки совершил наезд на 5-летнего ребенка.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области, пишет УНН.

По предварительной информации, сегодня, около 14:00, водитель маршрутного транспортного средства, поворачивая с улицы Магистральной на улицу Ангарскую, совершил наезд на пешехода (5-летнего ребенка), который пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшего доставили в больницу.