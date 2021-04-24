В Одессе со стрельбой задержали пьяного водителя, протаранившего авто патрульных

В субботу, 24 апреля, в Одессе полицейские задержали пьяного водителя, который создал несколько аварийных ситуаций на дороге и не хотел останавливаться на требование копов.

Как сообщили в патрульной полиции области, наряд на Объездной дороге обратил внимание на автомобиль BMW, который двигался с нарушениями правил дорожного движения.

Водитель не отреагировал на требование инспекторов об остановке и продолжил движение в направлении поселка Котовского. По дороге он протаранил служебный автомобиль Toyota Prius.

Несколько раз экипаж патрульных пытался заблокировать автомобиль, однако водителя это не останавливало. Автомобиль BMW продолжал движение, создавая аварийные ситуации и опасность для водителей и пешеходов.

Полицейские для остановки машины вынуждены были стрелять по колесам.

После чего водитель заехал на территорию гаражного кооператива, где его заблокировали и задержали патрульные.

30-летний мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения — драгер показал 2,13 промилле алкоголя в крови.

Пострадавших в происшествии нет.

Фото facebook.com/odesapolice/

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»