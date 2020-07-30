В Одессе в столкновении автомобиля патрульных и микроавтобуса пострадали три человека (фото)
По предварительной информации, пострадали двое патрульных и водитель микроавтобуса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
Отмечается, что на проспекте Шевченко столкнулись микроавтобус службы доставки воды и служебный автомобиль патрульной полиции.
По предварительной информации, пострадали трое человек. В частности, двое патрульных – мужчина и женщина, а также водитель микроавтобуса. Потерпевших доставили в больницу.
На месте работает полиция.Tweet