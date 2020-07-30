В Одессе в столкновении автомобиля патрульных и микроавтобуса пострадали три человека (фото)

По предварительной информации, пострадали двое патрульных и водитель микроавтобуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Отмечается, что на проспекте Шевченко столкнулись микроавтобус службы доставки воды и служебный автомобиль патрульной полиции.

По предварительной информации, пострадали трое человек. В частности, двое патрульных – мужчина и женщина, а также водитель микроавтобуса. Потерпевших доставили в больницу.

На месте работает полиция.