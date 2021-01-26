В Одесской области 11 воспитанников детсада заразились сальмонеллезом

Полиция начала расследование.

В городе Черноморск Одесской области полиция начала расследование по факту заражения воспитанников детсада сальмонеллезом, как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, информацию о вспышке инфекционной болезни в одном из садов Черноморска правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

«По словам представителей Государственного учреждения лабораторного центра МОЗ на водном транспорте, в настоящее время зарегистрировано 11 больных, двое из которых госпитализированы», — сообщили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Вспышка в детсаду Черноморска: детали

Как сообщил журналистам главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, вспышка вышеназванного заболевания зарегистрирована в детском саду №21. По словам Гончарова, инфицирование произошло из-за неправильного хранения продуктов сотрудниками сада и грязи в пищеблоке.

Первый случай заболевания был зарегистрирован 17 января, по состоянию на 25 января, больных было 9, из которых двое госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

В дошкольном учреждении взяты пробы продуктов питания и воды, более 100 смывов с мебели и кухонной техники.

Сейчас детсад закрыт на карантин, в нем и по месту жительства заболевших детей проведена дезинфекция. // УНИАН