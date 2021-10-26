В Одесской области закрыли детсад из-за смерти пятилетней девочки от пневмонии

Смерть ребенка от пневмонии произошла в селе Долинское Ренийской громады в выходные

В связи со смертью пятилетней воспитанницы детсад «Ромашка» в селе Долинское с 25 октября переведен на дистанционное обучение.

Решение о закрытии дошкольного учреждения было принято на внеочередном заседании Ренийской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Depo.Одесса со ссылкой на Ренийский горсовет.

В пятницу, 22 октября, девочка ходила в детсад. В выходные ребенку стало резко плохо, родители даже не успели обратиться к медикам. По информации местных СМИ, девочка скончалась в карете «скорой». Предварительный диагноз – пневмония.