В петербургской больнице подросток загорелся во время операции

В Детской городской больницы № 1 в Санкт-Петербурге 17-летний пациент загорелся на операционном столе во время операции по удалению родинок. В результате подросток получил ожоги второй и третьей степени тяжести по всему телу.

Как рассказала мать подростка Пятому каналу, сын лег в больницу на операцию по поводу пупочной грыжи. Заодно врачи решили убрать у подростка родинки, которые ему мешали.

Операция как раз и началась с удаления невусов. Кожу пациента сначала обработали антисептиком, а затем врачи стали работать с электрокоагулятором и пациент буквально воспламенился.

Сейчас у юноши повреждена кожа на затылке, шее, плечах, лице, подбородке и ушах, а также на груди. Мать мальчика говорит, что врачи сначала пытались скрыть происшествие, но после вмешательства полицейских стали сотрудничать и выдали ей на руки историю болезни сына.

По факту происшествия и возможной попытки скрыть врачебную оплошность правоохранители проводят проверку. // МК