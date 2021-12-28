В результате пожара в жилом доме во Львове погибли три человека
Во Львове в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
«27 декабря в 21:33 в городе Львов в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 22:03 пожар ликвидирован на площади 20 кв. м», — говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекалось 15 человек и 3 единицы техники ГСЧС. На месте работала оперативная группа ГУ ГСЧС во Львовской области.
Причины пожара пока не известны.Tweet