В РФ брат депутата бравировал перед дамой нелегальным ТТ, а она, играючи, его застрелила

В российском городе Славгороде возбуждено и расследуется уголовное дело по факту непреднамеренного убийства 58-летнего экс-бизнесмена Сергея Жабина, который приходился родным братом депутату горсобрания Юрию Жабину.

Как сообщает ИА «Банкфакс», бывший предприниматель был застрелен у себя дома в ходе застолья по случаю новогодних праздников. Подозреваемой по делу проходит его давняя подруга.

По имеющимся сведениям, Сергей Жабин в прошлом был успешным бизнесменом. В 1990-е он приобрел пистолет «ТТ», который нелегально хранил у себя дома несколько десятков лет, не имея на него разрешения. В январе 2021 года Жабин отмечал новогодние праздники в компании близкой подруги, с которой был знаком около 25 лет. Во время застолья, будучи уже в состоянии опьянения, он достал оружие и начал им бравировать перед гостьей, а после положил его рядом. Дама заинтересовалась пистолетом и ради интереса взяла его в руки. Неожиданно для самой себя женщина спустила курок и совершила два выстрела — один в окно, а второй в голову Сергею Жабину. От полученной раны он скончался на месте происшествия.

Со слов инсайдеров, стрелявшая испугалась и спешно покинула место преступления. Однако позже, осознав содеянное, она вернулась и во всем призналась. По факту случившегося возбудили дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Получить комментарии следкома на момент публикации не удалось.

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении жительницы города Славгорода. По данным следствия, вечером 7 января 2021 года обвиняемая, находясь в гостях у знакомого в одном из административных знаний в городе Славгороде, распивали спиртные напитки. Женщина, взяв в руки пистолет, принадлежащий потерпевшему, допустила самопроизвольный выстрел, в результате которого 58-летний мужчина скончался на месте происшествия. В отношении обвиняемой следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении