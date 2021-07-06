В России с радаров пропал Ан-26: на борту находилось 28 человек

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту пропажи на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 на борту которого находилось 22 пассажира, включая двоих детей и шестеро членов экипажа. Сейчас ведутся поиски самолета, который предположительно упал в море.

Специалисты и эксперты высказывают первые осторожные предположения и версии того, что могло случиться на борту пропавшего самолета. С вопросом о том, что могло стать причиной трагедии, «МК» обратился к одному из наших ведущих авиационных экспертов, лётчику с 40-летним опытов полётов в ведущих российских авиакомпаниях Владимиру Сальникову.

— Сейчас пока слишком мало информации, и можно высказывать лишь осторожные предположения. Но могу сказать, что самолёт Ан-26 очень надёжный, летает давно. Он проверен во всех отношениях и в любых погодных условиях, во всех климатических зонах. Он летает и по северам, и по Африке. Машина очень хорошая, так что я бы не стал утверждать, что здесь на его полет могли повлиять как-то погодные условия. Хотя, возможно, самолет мог попасть в какую-то сильную болтанку и получил электрический разряд молнии. Тут могли возникнуть какие-то проблемы. Предположить ошибку экипажа — это тоже маловероятно. Хотя, конечно, бывает всякое.

Влияние каких-то воздушных потоков во время полета над морем я бы тоже исключил. Ведь самолёт летит не прямо над водой, а идет на эшелоне. Это, как правило, рабочие высоты между пятью и семью тысячами километров, на которых летает Ан-26. До воды это слишком далеко.

Самая невероятная версия — хотя такое в жизни иногда случаются — это некачественное топливо. Когда вода попадает в топливо, то возникают проблемы. Там же очень много стоит фильтров очищающих керосин, но если вода попадает, она забивает фильтры. Нужное количество керосина в этом случае в двигатель уже не попадает. Он перестает работать на своих рабочих режимах, теряет мощность. Из-за этого на самолёте двигатели могут выключиться. А может быть такая тяга, что самолёт просто не способен будет лететь в горизонте. Он всё время будет снижаться до тех пор, пока не упадёт.

Конечно, самолёт в критической ситуации иногда можно посадить на воду. И нас лётчиков на тренажерах постоянно на это тренируют, но опять-таки, здесь важно какое в этот момент волнение моря. Если она до 3 баллов, то при отказе всех двигателей экипаж может попытаться совершить посадку на воду. Если волнение моря больше, то самолет при ударе о воду просто разобьётся, так как вода очень жесткая, несжимаемая. Самолёт при ударе о неё как правило разрушается.