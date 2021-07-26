В России семья с ребенком погибла в авто, смятом между грузовиками (видео)

В российском Ульяновске в ДТП погибла семья — родители и маленькая девочка.

Как пишет издание Tolyatti, молодая пара с двухлетней дочкой ехала в KIA Rio, когда их машину буквально раздавило между двумя тяжелыми грузовиками.

В авто с семьей, которое ехало по мосту, на полном ходу врезался КамАЗ, за рулем которого сидел пьяный водитель. Машина отлетела к цистерне, стоявшей на проезжей части, и оказалась зажата между двумя большегрузами. От удара легковушку смяло, ее части разлетелись по мосту.

29-летний мужчина погиб на месте, его дочь не успели довезти до больницы, а 25-летняя женщина умерла уже в реанимации. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»