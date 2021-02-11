В России сотрудница птицефабрики погибла, попав в мясорубку

Жуткий случай произошел на птицефабрике в российском городе Белоусово.

Сотрудница выполняла задание по перекладыванию тушек кур с одного конвейера на другой. Женщина неосторожно приблизилась к движущимся механизмам устройства, в результате чего сначала ее руку, а затем все тело затянуло между двумя направляющими колесами и буквально перемололо.

На ее крики прибежали люди, но ничего не смогли сделать. Пострадавшая скончалась на месте — по предварительным данным судмедэкспертизы, в результате травмирования грудной клетки. Жуткие кадры попали в сеть.

Как сообщает Obninsk.Name, возбуждено уголовное дело из-за нарушений охраны труда. Как полагает следствие, сотрудница не была проинструктирована должным образом, на станке отсутствовали защитные щиты и к его вращающимся механизмам имелся свободный доступ. // Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»