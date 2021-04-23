В Сумах пьяный водитель снес ворота возле отделения полиции (видео)

Содержание алкоголя в организме нарушителя в 10 раз превышало допустимую норму.

В Сумах нетрезвый водитель протаранил въездные ворота районного управления полиции на улице Первомайской.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Сумской области, инцидент произошел 22 апреля около 04:00.

Согласно сообщению, находясь в помещении Сумского районного управления полиции, экипаж патрульных полицейских услышал сильный грохот на улице.

«Выяснилось, что 29-летний водитель транспортного средства Renault, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, въехал в забор Сумского районного управления полиции. По словам мужчины, ДТП произошло из-за того, что у автомобиля отказали тормоза», — отмечается в сообщении.

В результате ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал.

Водитель легковушки имел признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился, но пожелал сделать это в медицинском учреждении. Там результат осмотра оказался положительным — в организме нарушителя было 2,00 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму.

«Мужчина пожелал дополнительно сдать биологические материалы на анализ. Заключение врачей лишь подтвердило пребывание водителя в состоянии алкогольного опьянения», – уточнили в полиции.

Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на водителя админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП), ст. 139 (повреждение дорожного оборудования) и ст. 130 (вождение в состоянии опьянения) КУоАП, а автомобиль правонарушителя эвакуировали на спецплощадку.