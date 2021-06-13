В Турции модель из Украины погибла после ссоры с бойфрендом

Вечером 11 июня, в Стамбуле погибла 33-летняя уроженка Сум Анжелика Срабьянц — девушка, которая работала в Турции моделью, выпала с балкона пятого этажа и умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Перед гибелью между украинкой и ее сожителем, турецким дрессировщиком собак влиятельных людей Бураком Эрджаном, произошла ссора, пишет «Страна».

После вечера в ресторане с алкоголем, пара начала ссориться в такси по дороге домой. Срабьянц ударила парня кулаком в лицо и рассекла ему бровь. Они поднялись в квартиру на лифте.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах Стамбула, по словам Эрджана, их спор продолжился в квартире, он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. Он пытался ее спасти, схватил за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась.

На видео, которое он записал, видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: «Бурак, Бурак», он отвечает «Иди сюда», затем она кричит «Пожалуйста!» (Please! — они общались на английском языке). Это было ее последнее слово.

Полиция обнаружила в квартире наркотики. По словам парня, девушка и раньше пыталась покончить с собой, резать вены. Его задержали по подозрению в умышленном убийстве (статью могут переквалифицировать).

Погибшая девушка — выпускница Сумской академии банковского дела. В Турции она работала моделью и много путешествовала. Те, кто знал Срабьянц, шокированы ее гибелью.

«Она была очень светлой, доброй. У них с Бураком была большая любовь, не могу поверить, что он причастен к ее гибели. Как и не могу поверить, что она сама могла выпрыгнуть, слишком уж она любила жизнь, путешествия», — рассказала подруга погибшей. // «Апостроф»