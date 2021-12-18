В Украине обнаружили первый случай штамма Omicron

«Ночью в Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования выявлен штамм Omicron (B.1.1.529-Like)», — сообщил Ляшко.

Он отметил, что человек который оказался инфицирован этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациентка продолжает находиться на лечении.

Также, сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

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Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был обнаружен недавно в Ботсване. По данным местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм COVID-19 греческой буквой Omicron. Организация квалифицировала новый вариант как вызывающий беспокойство.

Новый штамм уже был обнаружен, в частности, в нескольких европейских странах и странах Азии, Северной Америки, в Японии и Австралии. Многие страны начали ограничивать или запрещать поездки из стран юга Африки, чтобы обуздать распространение этого варианта.