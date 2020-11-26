В Украине очередной антирекорд — 15 331 случаев COVID-19 за сутки

В Украине на 8:00 26 ноября зафиксировано уже 677 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — впервые более 15 тысяч, антирекорд для страны.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников», — сообщил Степанов.

По его словам, также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1955 человек;

летальных случаев — 225;

выздоровели — 9617 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 76 911 (в частности, методом ПЦР — 49 323, методом ИФА — 27 588).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 677 189 человек;

выздоровели — 317 395 человек;

летальных исходов — 11 717;

проведение ПЦР-тестов — 4373786.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях», — отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 64019 случаев;

Винницкая область — 16 370 случаев;

Волынская область -22 906 случаев;

Днепропетровская область — 33 115 случаев;

Донецкая область — 21344 случаи;

Житомирская область — 27 926 случаев;

Закарпатская область — 22 425 случаев;

Запорожская область — 27 226 случаев;

Ивано-Франковская область — 34 045 случаев;

Киевская область — 34 241 случай;

Кировоградская область — 4706 случаев;

Луганская область — 5925 случаев;

Львовская область — 43 611 случаев;

Николаевская область — 16 731 случай;

Одесская область — 40 535 случаев;

Полтавская область — 20 204 случая;

Ровенская область — 29 320 случаев;

Сумская область — 25 662 случая;

Тернопольская область — 26 752 случая;

Харьковская область — 53 433 случая;

Херсонская область — 9345 случаев;

Хмельницкая область — 27703 случаи;

Черкасская область — 20 668 случаев;

Черновицкая область — 32492 случаи;

Черниговская область — 16 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.