В Украине очередной антирекорд — 15 331 случаев COVID-19 за сутки
В Украине на 8:00 26 ноября зафиксировано уже 677 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — впервые более 15 тысяч, антирекорд для страны.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
«15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников», — сообщил Степанов.
По его словам, также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1955 человек;
- летальных случаев — 225;
- выздоровели — 9617 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 76 911 (в частности, методом ПЦР — 49 323, методом ИФА — 27 588).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 677 189 человек;
- выздоровели — 317 395 человек;
- летальных исходов — 11 717;
- проведение ПЦР-тестов — 4373786.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях», — отметил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 64019 случаев;
- Винницкая область — 16 370 случаев;
- Волынская область -22 906 случаев;
- Днепропетровская область — 33 115 случаев;
- Донецкая область — 21344 случаи;
- Житомирская область — 27 926 случаев;
- Закарпатская область — 22 425 случаев;
- Запорожская область — 27 226 случаев;
- Ивано-Франковская область — 34 045 случаев;
- Киевская область — 34 241 случай;
- Кировоградская область — 4706 случаев;
- Луганская область — 5925 случаев;
- Львовская область — 43 611 случаев;
- Николаевская область — 16 731 случай;
- Одесская область — 40 535 случаев;
- Полтавская область — 20 204 случая;
- Ровенская область — 29 320 случаев;
- Сумская область — 25 662 случая;
- Тернопольская область — 26 752 случая;
- Харьковская область — 53 433 случая;
- Херсонская область — 9345 случаев;
- Хмельницкая область — 27703 случаи;
- Черкасская область — 20 668 случаев;
- Черновицкая область — 32492 случаи;
- Черниговская область — 16 485 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.