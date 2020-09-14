В Украине уже 156 тыс. случаев COVID-19, за сутки – 2 462

В Украине на 9 часов 14 сентября зафиксировано уже более 156 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,4 тысячи случаев.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 156 797 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 462 инфицированных, что на уровне предыдущих суток.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3 211 человек, из них за сутки — 33.

Выздоровели от болезни уже 69 543 человек, из них за сутки — 650.