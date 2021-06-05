В Украине уже 2,213 млн. случаев COVID-19, за минувшие сутки — 1 897

В Украине зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 июня — почти 1,9 тыс., что меньше, чем за предыдущий день. При этом летальных случаев за сутки снова меньше, чем накануне — 86.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

“5 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 91 ребенок и 65 медработников”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки:

— госпитализированы — 1065 человек;

— летальных случаев — 86;

— выздоровели — 8330 человек;

За сутки протестировано:

— методом ПЦР — 29 061 человека,

— методом ИФА — 12 048 человек,

— экспресс-тестами — 19 312 человек.

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 213 580 человек;

— выздоровели — 2 088 712 человек;

— летальных случаев — 51 140;

— проведения ПЦР-тестов — 10 319 406.

Ситуация по регионам:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки: