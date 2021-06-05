В Украине уже 2,213 млн. случаев COVID-19, за минувшие сутки — 1 897

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В Украине зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 июня — почти 1,9 тыс., что меньше, чем за предыдущий день. При этом летальных случаев за сутки снова меньше, чем накануне — 86.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

“5 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 91 ребенок и 65 медработников”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки:

— госпитализированы — 1065 человек;
— летальных случаев — 86;
— выздоровели — 8330 человек;

За сутки протестировано:

— методом ПЦР — 29 061 человека,
— методом ИФА — 12 048 человек,
— экспресс-тестами — 19 312 человек.

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 213 580 человек;
— выздоровели — 2 088 712 человек;
— летальных случаев — 51 140;
— проведения ПЦР-тестов — 10 319 406.

Ситуация по регионам:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 497 случаев;
  • Винницкая область — 35 случаев;
  • Волынская область — 47 случаев;
  • Днепропетровская область — 128 случаев;
  • Донецкая область — 56 случаев;
  • Житомирская область — 39 случаев;
  • Закарпатская область — 50 случаев;
  • Запорожская область — 138 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 25 случаев;
  • Киевская область — 160 случаев;
  • Кировоградская область — 22 случая;
  • Луганская область — 25 случаев;
  • Львовская область — 98 случаев;
  • Николаевская область — 72 случая;
  • Одесская область — 49 случаев;
  • Полтавская область — 23 случая;
  • Ровенская область — 62 случая;
  • Сумская область — 39 случаев;
  • Тернопольская область — 40 случаев;
  • Харьковская область — 116 случаев;
  • Херсонская область — 37 случаев;
  • Хмельницкая область — 34 случая;
  • Черкасская область — 54 случая;
  • Черновицкая область — 36 случаев;
  • Черниговская область — 15 случаев.
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