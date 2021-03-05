В Украине уже вторые сутки – более 10 тыс. новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки, 4 марта, в Украине зафиксировали 10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.
Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 355 человек;
- летальных случаев – 172;
- выздоровели – 4 149 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 83 756 (в том числе методом ПЦР – 40 393, методом ИФА – 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 384 917 человек;
- выздоровели – 1 191 022 человек;
- летальных исходов – 26 763;
- проведения ПЦР-тестов – 7 062 386.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 910 случаев;
- Винницкая область – 816 случаев;
- Волынская область – 277 случаев;
- Днепропетровская область – 497 случаев;
- Донецкая область – 334 случая;
- Житомирская область – 695 случаев;
- Закарпатская область – 748 случаев;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано-Франковская область – 737 случаев;
- Киевская область – 690 случаев;
- Кировоградская область – 69 случаев;
- Луганская область – 50 случаев;
- Львовская область – 646 случаев;
- Николаевская область – 209 случаев;
- Одесская область – 372 случая;
- Полтавская область – 172 случая;
- Ровенская область – 198 случаев;
- Сумская область – 238 случаев;
- Тернопольская область – 394 случая;
- Харьковская область – 566 случаев;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 418 случаев;
- Черкасская область – 204 случая;
- Черновицкая область – 561 случай;
- Черниговская область – 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // БуквыTweet