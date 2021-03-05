В Украине уже вторые сутки – более 10 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 4 марта, в Украине зафиксировали 10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 355 человек;

летальных случаев – 172;

выздоровели – 4 149 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 83 756 (в том числе методом ПЦР – 40 393, методом ИФА – 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 384 917 человек;

выздоровели – 1 191 022 человек;

летальных исходов – 26 763;

проведения ПЦР-тестов – 7 062 386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 910 случаев;

Винницкая область – 816 случаев;

Волынская область – 277 случаев;

Днепропетровская область – 497 случаев;

Донецкая область – 334 случая;

Житомирская область – 695 случаев;

Закарпатская область – 748 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 690 случаев;

Кировоградская область – 69 случаев;

Луганская область – 50 случаев;

Львовская область – 646 случаев;

Николаевская область – 209 случаев;

Одесская область – 372 случая;

Полтавская область – 172 случая;

Ровенская область – 198 случаев;

Сумская область – 238 случаев;

Тернопольская область – 394 случая;

Харьковская область – 566 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 418 случаев;

Черкасская область – 204 случая;

Черновицкая область – 561 случай;

Черниговская область – 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы