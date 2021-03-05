В Украине уже вторые сутки – более 10 тыс. новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки, 4 марта, в Украине зафиксировали 10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 3 355 человек;
  • летальных случаев – 172;
  • выздоровели – 4 149 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 83 756 (в том числе методом ПЦР – 40 393, методом ИФА – 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 384 917 человек;
  • выздоровели – 1 191 022 человек;
  • летальных исходов – 26 763;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 062 386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 910 случаев;
  • Винницкая область – 816 случаев;
  • Волынская область – 277 случаев;
  • Днепропетровская область – 497 случаев;
  • Донецкая область – 334 случая;
  • Житомирская область – 695 случаев;
  • Закарпатская область – 748 случаев;
  • Запорожская область – 163 случая;
  • Ивано-Франковская область – 737 случаев;
  • Киевская область – 690 случаев;
  • Кировоградская область – 69 случаев;
  • Луганская область – 50 случаев;
  • Львовская область – 646 случаев;
  • Николаевская область – 209 случаев;
  • Одесская область – 372 случая;
  • Полтавская область – 172 случая;
  • Ровенская область – 198 случаев;
  • Сумская область – 238 случаев;
  • Тернопольская область – 394 случая;
  • Харьковская область – 566 случаев;
  • Херсонская область – 54 случая;
  • Хмельницкая область – 418 случаев;
  • Черкасская область – 204 случая;
  • Черновицкая область – 561 случай;
  • Черниговская область – 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

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